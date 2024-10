Ultimo, decima data della sua carriera allo Stadio Olimpico

Ultimo annuncia la terza data romana del live previsto per la prossima estate, il 13 luglio, terza tripletta estiva consecutiva nello stadio della sua città. A soli 28 anni conta così 10 esibizioni allo Stadio Olimpico di Roma, il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo.

La prima data è stata il 4 luglio 2019 davanti a un pubblico di 64mila persone. Seguono nell'ordine la tripletta nel 2023 per Ultimo stadi 2023 - La favola continua…, tripletta bissata con successo nel 2024 per Ultimo stadi 2024 - La favola continua…, e tripletta già ipotecata anche per il 2025 per Ultimo stadi 2025 - la favola continua…, due date già sold out il 10 e il 11 luglio, e una terza nuova data il 13 luglio.

Il legame che unisce il cantautore alla città di Roma è forte, tra i 9 sold out allo Stadio Olimpico e una notte al Circo Massimo da 70mila persone. A questo si unisce una targa inaugurata alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e siglata dal Municipio IV della Capitale presso un'area di San Basilio che è ormai chiamata il "Parchetto di Ultimo", luogo in cui Niccolò Moriconi è cresciuto. Da anni è meta ricorrente per tutti i suoi fan.

Il tour Ultimo stadi 2025 - la favola continua…, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, partirà il prossimo 29 giugno da Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, fino al 23 luglio 2025.



