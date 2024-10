Scontro auto-moto a Roma, un ferito grave

Grave incidente stamattina, intorno alle 5.30, in via Tor de Schiavi a Roma. Coinvolto uno scooter, guidato da un cittadino tunisino di 43 anni, e un'auto.

Nell'urto sono stati danneggiati anche tre veicoli in sosta. Sul posto la polizia locale V gruppo Casilino. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

L'automobilista, un ventenne romeno, è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito. Sono in corso accertamenti per riscostruire la dinamica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA