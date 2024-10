Regione Lazio: in arrivo la Zls, vantaggi per porti e imprese

La Giunta regionale del Lazio si prepara ad approvare questo martedì l'istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS): una misura per il rilancio delle aree portuali e industriali del Lazio che prevede la semplificazione di processi amministrativi e incentivi agli investimenti.

"Questa è una delibera molto attesa dall'industria, da chi fa impresa e da chi investe sui nostri territori", ha dichiarato il Presidente Francesco Rocca a margine della conferenza stampa di presentazione del provvedimento presso la Regione Lazio.

Rocca è entrato anche nel merito delle realtà interessate: "Toccherà quarantanove Comuni che avranno molti vantaggi fiscali", ha dichiarato il governatore.

"Ci saranno opportunità in termini di vantaggi fiscali, crediti di imposta e facilitazioni rispetto ai Bandi e Fondi Europei", ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio. Le aree rientranti nel progetto includono quei Comuni nei quali si trovano infrastrutture portuali e piattaforme logistiche di rilevanza regionale, con l'obiettivo di creare sinergie che diano slancio economico al territorio.

"Centrale sarà il triangolo Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta", ha sottolineato Angelilli.

Nel merito è entrato anche Giancarlo Righini, assessore al Bilancio: "Questo piano non solo modernizza le infrastrutture, ma supporta anche i grandi centri agroalimentari della regione, come il Mercato Ortofrutticolo di Fondi (MOFF) e il Centro Agroalimentare Romano (CAR), che insieme costituiscono il più grande mercato ortofrutticolo d'Europa. Tutto questo si tradurrà in un miglioramento delle condizioni per le imprese del Lazio, rendendole più competitive e produttive nel contesto nazionale e internazionale", ha concluso Righini.



