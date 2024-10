Al Campus Bio Medico il Simulation Center per studio interattivo

Nasce a Roma un centro di simulazione e sperimentazione per le imprese, la ricerca e la didattica unico in tutto il Centro e Sud italia. Una struttura aperta al territorio il nuovo Simulation center dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, inaugurato oggi in occasione dell'apertura dell'anno accademico 2024-25. L'evento ha avuto l'onore di ospitare la lectio magistralis della presidente del CNR, professoressa Maria Chiara Carrozza e la presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Oltre 400 metri quadrati, all'interno del moderno edificio CU.Bo a impatto energetico "quasi Zero", suddivisi in spazi attrezzati per favorire l'apprendimento attraverso le nuove tecnologie, promuovere progetti di ricerca su tecnologie abilitanti e open Innovation nel settore Health-Tech-Sustainability, fornire spazi alle imprese e altri centri per le loro attività di ricerca e sviluppo.

La prima sala Realtà Immersiva multisensoriale in tutta Europa, progettata e realizzata in Italia espressamente da Accurate per l'Università Campus Bio-Medico di Roma, è in grado di offrire un ambiente in cui calore, vento, effetti visivi ed olfattivi condizionano realmente l'operato. Il Simulation center UCBM è una piattaforma modulare per una didattica sempre più basata sull'esperienza e l'interattività. Grazie agli spazi organizzati che riproducono veri ambienti ospedalieri e domestici sarà possibile effettuare simulazioni in ambito non solo clinico dalla cardiologia e radiologia interventistica, alla rianimazione, alla sala operatoria fino all'odontoiatria per aspiranti medici e infermieri. Le sale del Simulation Center saranno sede dell'Osservatorio e laboratorio congiunto UCBM-Intesa sulla salute globale.

"Il Simulation center farà crescere i nostri studenti nella passione per lo studio e nel desiderio di fare qualcosa di grande nella vita, in coerenza con i valori che ispirano il nostro Ateneo da sempre", ha affermato il presidente dell'Università Campus Bio-Medico, Carlo Tosti.



