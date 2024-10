Fra concerti, performance e arte torna il festival Romadiffusa

Performance itineranti per i vicoli, concerti segreti nelle piazze e nelle antiche botteghe del centro, cortili dei palazzi storici visitabili, installazioni, arte pubblica, workshop e open studios di artisti ed artigiani.

Sono alcuni degli eventi previsti dal 17 al 20 ottobre da Romadiffusa, festival culturale itinerante che intende modificare la narrazione della capitale valorizzandone gli elementi più autentici con un palinsesto di contenuti inediti e contemporanei.

La manifestazione - spiegano gli organizzatori - prevede un ricco palinsesto di eventi aperti a tutti, alcuni su prenotazione, che mescolano discipline diverse in contesti inaspettati, pubblici e privati, spaziando dalle arti visive alla letteratura, dalla musica al cibo, dai workshop di artigianato, dal teatro alla danza. Tra le proposte un live di musica sperimentale e performance nei cortili di Sant'Ivo alla Sapienza e di Palazzo Antonelli, il concerto dei Mnnqns a Palazzo Altemps, una stand up comedy di mattina in un forno, un live di elettronica tra i volumi antichi della Biblioteca Vallicelliana, una performance in un'antica litografia, reading di poesie nelle osterie, workshop di flower design, incisione e pittura.

Ideato e realizzato da Maddalena Salerno e Sara D'Agati, il progetto nasce per raccontare la capitale contemporanea, accendendo i riflettori ogni anno su un diversa area della città, trasformandola per 4 giorni, in uno spazio creativo e attivo, dove contenuti inediti e moderni, incontrano location storiche e tradizionali.



