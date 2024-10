Incidente in un palazzo in via delle Vergini, al centro di Roma. Dalle prime informazioni, sembra sia caduto un ascensore in un edificio in cui c'è un cantiere. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. Nell'impatto, secondo quanto si apprende da fonti della polizia locale, ci sarebbero un morto e due feriti, di cui uno grave.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA