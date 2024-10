Sit in cittadini a Castel S. Angelo 'mettiamoci una toppa'

Sit in di comitati di quartiere, associazioni e di Azione con 'Vertenza Roma' a Castel S. Angelo, stamane, contro il degrado e in particolare contro il parcheggio sotterraneo i cui lavori sono iniziati due anni fa ma non sono mai stati portati a termine. "Lungotevere Castello torni alla città, no al parcheggio sotteraneo. Mettiamoci una toppa", hanno scandito i cittadini.

"Mancano pochi mesi al Giubileo ma qui c'è una situazione incresciosa: una buca è stata aperta per fare un parcheggio che non verrà mai realizzato, perchè ci sono vari pareri negativi.

Chiediamo che venga subito chiusa e poi capiremo se un parcheggio è necessario in questa zona", ha detto Giuseppe Lobefaro, capogruppo di Azione al I Municipio. "Siamo qui per chiedere il ripristino del decoro in questa area, a due passi da Castel S. Angelo e da S. Pietro, zona verrà attraversata da miloni di pellegrini", ha sottolineato Maurizia Cicconi che è presidente della Commissione speciale Giubileo e Pnrr del I Municipio.

"Siamo qui perchè c'è questa fossa abbandonata da circa 2 anni. Noi vogliamo che il Comune la ricopra, in attesa che ci siano tutti i permessi per costruire il parcheggio, altrimenti la zona è invasa da topi e degrado e i bambini che un tempo giocavano qui non ci sono più, non hanno più un'area in cui giocare", ha evidenziato Sofia De Dominicis, consigliera di Azione al I Municipio. Alessio D'Amato, consigliere regionale e commissario di Azione nel Lazio, ha chiesto "al sindaco di Roma Roberto Gualtieri di intervenire su questa inspiegabile situazione: c'è un cantiere fermo, c'è solo degrado, è ingiustificabile una situazione del genere; chiediamo di ripristinare la fruibilità di questa parte della città per i cittadini e i turisti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA