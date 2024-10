Scontro frontale in Ciociaria, un morto ed un ferito grave

È di un morto e di un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio a Coreno Ausonio dove si sono scontrate una Fiat Grande Punto ed una Chevrolet Captiva. Uno scontro frontale violento al punto di sbalzare le due auto nel senso opposto della loro marcia.

Sull'utilitaria viaggiava un uomo di 66 anni di Coreno Ausonio che all'arrivo dei carabinieri e del personale sanitario del 118 era già morto; ferito in modo grave il 35enne di Roma che si trovava sulla Captiva. Estratto dai Vigili del Fuoco è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Formia con codice Rosso. I carabinieri di Ausonia stanno ora ricostruendo la dinamica per stabilire le cause e le responsabilità dell'incidente.



