Ragazzi accoltellati a Roma, la rissa dopo la discoteca

Erano appena usciti da una discoteca, i tre ragazzi accoltellati nella notte in zona Ostiense a Roma.

Si tratta di due fratelli di 20 e 18 anni e un coetaneo, probabilmente un amico.

Da una primissima ricostruzione, pare siano stati avvicinati da una quindicina di ragazzi che li hanno aggrediti. Nel parapiglia è spuntato un coltello e i tre sono stati colpiti.

Nessuno è in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato Colombo per risalire ai responsabili dell'aggressione e ricostruire con esattezza la dinamica.

Sembra che i due fratelli abbiano avuto un diverbio con dei coetanei conosciuti una settimana fa all'uscita da un locale della stessa zona. Da chiarire se i due episodi possano essere collegati e se si sia trattato di una spedizione punitiva.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA