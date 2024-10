Un autobus del servizio Tpl ha preso fuoco intorno alle 12 all'interno del deposito di via Raffaele Costi a Roma.

Sul posto la polizia locale con il Gruppo V Casilino che ha prontamente messo in sicurezza l'area e garantito la gestione della viabilità nella zona per evitare disagi alla circolazione.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento



