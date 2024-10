Tevere Day, domani Gualtieri in barca per iniziativa green

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri tornerà a dare il suo sostegno all'associazione Tevere Day partecipando domani, domenica 13 ottobre, a partire dalle 15, al terzo appuntamento di Lezioni di Ambiente a cura di Teverevivo, joint venture tra Tevere Day e Marevivo, in collaborazione con numerose associazioni ambientaliste. Il progetto, che nei giorni scorsi ha portato gli studenti delle scuole sulle spiagge di Ostia e Fiumicino per raccogliere plastiche e microplastiche abbandonate tra le dune e la battigia, toccherà questa volta le sponde del fiume capitolino nel tratto che scorre al centro della città. Tra i partecipanti a tale attività ci sarà proprio Gualtieri che salirà su una delle imbarcazioni fluviali percorrendo il tratto da Scalo de Pinedo a Lungotevere degli Anguillara (di fronte all'Isola Tiberina) dove, sceso sulla banchina, prenderà parte al Festival Musicale dei Municipi nel contesto dell'Arena del Tevere Day.

La sesta edizione del Tevere Day, la più grande manifestazione dedicata al rilancio e alla salvaguardia del fiume di Roma che ha portato il Tevere a essere incluso nella lista dei beni tutelati dall'Uneaco, sta per giungere al termine con una straordinaria partecipazione di pubblico agli oltre 120 appuntamenti in programma dal 7 al 13 ottobre. Nella giornata conclusiva di domani, a partire dalle 15, solo su prenotazione e con un rimborso di 5 euro, famiglie e cittadini potranno salire a bordo di imbarcazioni da rafting, insieme al personale di Teverevivo, per un'attività di pulizia delle acque. Questa esperienza non solo permetterà di osservare da vicino lo stato di salute del fiume, ma contribuirà direttamente alla sua riqualificazione, offrendo un esempio concreto di cittadinanza attiva.



