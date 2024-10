Ippica: domani il Derby del Trotto,'in pole' c'è Feldenkrais Pal

Domenica 13 ottobre 2024, all'Ippodromo Capannelle, è il Derby Day: 9 corse , tra cui il 97/o Derby Italiano del Trotto e le Oaks del Trotto, per femmine indigene di 3 anni che rappresentano il Derby al femminile: la vincitrice di questa corsa entra di diritto nella storia di questa disciplina, viene incoronata con il Nastro Rosa, logico pendant del Nastro Azzurro che va invece a cingere la testa del vincitore del Derby. e il Gran Premio Turilli.

Considerando che nel programma di domani figura anche il Gran Premio Turilli, si può dire che quella di Capannelle sarà una vera e propria festa del trotto, grazie anche al sontuoso prologo del sabato caratterizzato dal Criterium Day, giornata dedicata ai puledri di 2 anni, e alle Aste del Trotto.

Quest'anno il Derby Day sarà anche una delle tappe del Palio delle Regioni, un'iniziativa del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un circuito ippico di natura promozionale composto da 21 prestigiosi appuntamenti del galoppo e del trotto, con la finalità di esaltare i valori dell'ippica e le specificità dei territori, creando una sinergia tra natura, cultura, sport, turismo, tradizione.

Tornando al Derby, lista piena per questa prova visto che tutti e 14 i tre anni qualificati hanno confermato la loro presenza all'appuntamento con la corsa più importante della stagione. I motivi di incertezza nell'interpretazione della corsa sono tanti: da una parte il sorteggio che si è divertito a rimescolare le carte, dall'altra una condizione dei quattro più titolati (Feldenkrais Pal, Far West Bi, Frank Gio, e Falco Killer Gar) che non può essere pienamente valutabile, anche se almeno un paio di essi si sono resi protagonisti di prove pubbliche recenti più che interessanti.

L'insieme di queste considerazioni porta a considerare come primaria la chance di Feldenkrais Pal. L'allievo del duo olandese Paul Hagoort/Robin Bakker, già vincitori di un Derby con Robert Bi (2013 a Napoli) ha fornito prestazioni di assoluto rilievo in Svezia e soprattutto ha vinto il Gran Premio Nazionale disputatosi a Torino mettendo in fila diversi degli attuali avversari.



