Carabinieri: generale Luongo in visita ai Gruppi Roma e Frascati

Il generale di corpo d'armata Salvatore Luongo, vice comandante generale dei Carabinieri e comandante interregionale Podgora, ha fatto visita ai carabinieri dei Gruppi di Roma e Frascati.

Nella storica sede di via 24 Maggio, ricevuto dal comandante Luca Palmieri, il generale Luongo ha incontrato una rappresentanza del personale delle compagnie e delle stazioni del Gruppo di Roma, tra questi anche Gaetano Rispoli, effettivo alla stazione Quirinale che martedì scorso dopo aver discusso la tesi di laurea ha arrestato una persona gravemente indiziata di rapina, insieme ad altri due colleghi liberi dal servizio.

Luongo si è complimentato con loro. Rivolgendosi al personale presente ha ricordato il periodo, dal 2002 al 2006, in cui con il grado di tenente colonnello aveva retto il Gruppo di Roma.

Successivamente si é recato in visita al Gruppo di Frascati dove, ricevuto dal comandante Alberto Raucci, ha incontrato una rappresentanza di ufficiali, sottufficiali e carabinieri della sede e delle compagnie di Anzio, Castel Gandolfo, Frascati, Palestrina, Pomezia, Subiaco, Tivoli e Velletri. L'incontro ha rappresentato un momento di riflessione sul significativo lavoro svolto dai carabinieri nelle aree periferiche della Capitale e della città metropolitana per contrastare la criminalità.

In entrambe le visite, durante i sui discorsi al personale presente, oltre a complimentarsi per l'encomiabile lavoro svolto, in una città e una provincia complesse come quelle di Roma ed in una società fortemente dinamica, il Generale Luongo ha ribadito come il 'core business' dell'Arma dei Carabinieri "rimanga il controllo del territorio e la vicinanza al cittadino, integrato -certamente- con tutte le attività informative ed investigative finalizzate alla tutela del sistema Paese".



