Roma, 'Mastroianni. Ieri Oggi Sempre' a Castel Sant'Angelo

"Un personaggio iconico in un luogo iconico: Marcello Mastroianni al Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in una mostra-tributo che in una selezione di 100 fotografie celebra il grande attore a Roma, città che ha contribuito a renderlo un personaggio universale". E' il commento di Gian Luca Farinelli, curatore della mostra 'Mastroianni, Ieri Oggi Sempre', visitabile dal 12 ottobre al 12 gennaio 2025 a Castel Sant'Angelo. "E' stato difficile scegliere solo 100 immagini dell'uomo tra i più fotografati del Novecento - prosegue il curatore -ma siamo riusciti a raccontare la sua vita con immagini che ci restituiscono un'intimità rara, legata al cinema e al teatro. Abbiamo raccontato per immagini gli inizi con il teatro di Visconti e l'approdo cinematografico nelle commedie all'italiana con Visconti, Blasetti e Monicelli. E poi l'incontro con Fellini che lo ha reso il grande interprete dell'uomo italiano, simbolo della Dolce Vita, antidivo e non solo più un latin lover; e chiudiamo con l'immagine della figlia Chiara, che interpreta il padre e lo riporta in vita". La mostra, video e cento fotografie, di cui alcune poco popolari, è un omaggio al centenario della nascita di Mastroianni ma è soprattutto la conferma della contemporaneità di un personaggio universalmente noto e iconico, celebrato quest'anno dalla Festa del Cinema. "E' un attore autore - commenta il curatore Gian Luca Farinelli - che ha dato vita a un'opera: la sua filmografia ha portato nel mondo intero un'idea della nostra cultura che ben pochi hanno saputo offrire con la stessa eleganza". E' un omaggio a uno dei film più famosi di Mastroianni il titolo stesso della mostra, organizzata da Civita con la collaborazione dell'Archivio Storico Istituto Luce, della Cineteca di Bologna, della Biblioteca Museo Teatrale Siae, della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e di archivi privati, e con il patrocinio della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, della Regione Lazio, del Comune di Roma e della Fondazione Cinema per Roma.



