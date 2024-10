Giubileo: in arrivo sulle strade di Roma 373 nuovi mezzi Ama

Da qui a marzo, in tempo per il Giubileo, arriveranno progressivamente sulle strade di Roma 373 nuovi mezzi dell'Ama, in particolare autocompattatrici per la raccolta dei cassonetti. I primi 20 sono stati presentati oggi a Tor Sapienza dal sindaco Roberto Gualtieri insieme all'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi e al presidente e al direttore generale di Ama Bruno Manzi e Alessandro Filippi. Alcuni di essi sono già entrati in servizio, e vanno ad aggiungersi ai 607 già acquistati; 480, in parte non più in servizio, sono stati rottamati. Nel 2024, ha tirato le somme Filippi, ci saranno circa 800 mezzi in più sulle strade di Roma, portando il totale a circa 1700. Dei 373, costati 104 milioni, 337 sono compattatrici, 17 sono lavaggio strade, 10 trasporto cassonetti e 9 spazzatrici.

"Stiamo riqualificando la flotta - ha detto Gualtieri - siamo stabilmente all'80 per cento di mezzi funzionanti, eravamo scesi al 37 ma ora, con questi, vogliamo arrivare al 100 per cento.

Con l'abbattimento dell'età media, i veicoli elettrici, a biogas, ecologici, che si rompono di meno, Ama sta facendo un salto di qualità enorme. Stiamo portando gli investimenti da 20 a 200 mln l' anno e di questi più di 100 sul 2024 sono in mezzi.

Il miglioramento della qualità del servizio è visibile. Abbiamo assunto 1200 giovani. Abbiamo considerato i rifiuti la priorità iniziale, ora non possiamo dire che è risolta ma possiamo occuparci di altri problemi".

"Avere nuovi mezzi - ha aggiunto Manzi - significa ridefinire la raccolta, la filiera, cambiare la qualità della vita dei lavoratori. Questa è la prosecuzione di un rinnovamento che l'azienda sta facendo. I risultati si vedono, un ulteriore passaggio è il Giubileo, verso la nuova Ama"



