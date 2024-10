Vento forte a Riccione, danni e alberi caduti in città

Danni e alberi caduti a Riccione, a causa di raffiche di vento che hanno raggiunto i 70 chilometri orari. In viale Dante un grosso pino è caduto nel tratto compreso tra i viali Catalani e Ponchielli, coinvolgendo anche un palo dell'illuminazione dall'altra parte della carreggiata.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno chiuso momentaneamente un breve tratto di strada. Un pioppo è caduto invece all'interno del canile intercomunale in viale Albana, finendo sui box al cui interno erano presenti un operatore e i cani, tutti rimasti illesi.

Durante la mattinata, si sono verificate diverse cadute di rami, due all'interno di giardini privati in viale Cavour, dove la Polizia locale è intervenuta per mettere in sicurezza la zona. In uno dei due casi, un ramo ha colpito i cavi della corrente elettrica, lasciando alcune abitazioni senza energia.





