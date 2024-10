Un progetto per il benessere di studenti, docenti e genitori

Un progetto per migliorare il benessere degli studenti, dei docenti e dei genitori nella vita scolastica, se ne parla al Collegio San Giuseppe-Istituto De Merode di Roma, sabato 12 ottobre.

Il Progetto "365 Parola d'ordine Benessere" ha le sue basi nelle osservazioni documentabili dello scenario del post pandemico e del diffuso stato di sofferenza di bambini e ragazzi dal 2020 ad oggi. I capisaldi del Progetto sono: fare Prevenzione, Informazione e Formazione. Gli attori del progetto sono: alunni, docenti e genitori. Nella scuola introdotta la Mindfulness curricolare e creato un training per lo sviluppo del benessere mente-corpo, che permette di prevenire e di combattere ansia e stress seguendo un metodo scientifico e innovativo. Per potenziare il benessere si attuano azioni di promozione e di riorganizzazione degli stili di vita. I ragazzi imparano a partire dalle Neuroscienze e dalla Neuropsicologia a lavorare per il benessere, apprendono protocolli Mindfulness e realizzando un progetto personalizzato, con lavoro individuale e di gruppo.



