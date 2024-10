Tesi per la sostenibilità, neolaureati in campo per il futuro

Dall'economia all'ingegneria, dalla letteratura alle scienze politiche, sono moltissimi i campi del sapere che mettono al centro il tema della sostenibilità come un vero e proprio fil rouge di questo secolo che lega ambiti di studio apparentemente inconciliabili e professionisti provenienti da diverse discipline.

Da questa interdisciplinarietà di saperi nasce "10 tesi per la sostenibilità": iniziativa di Fondazione Symbola, Università Luiss Guido Carli, Unioncamere, con il sostegno di Deloitte Climate & Sustainability e il patrocinio del ministero dell'Università e della Ricerca, della Conferenza dei rettori (Crui), la collaborazione del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, della Rete dell'Università per lo Sviluppo sostenibile (Rus) e del Consorzio Interuniversitario nazionale per la scienza e la tecnologia dei materiali (Instm). Alla iniziativa, a cui hanno aderito altri 20 atenei, hanno partecipato 2062 studentesse e studenti (62% donne, 38% uomini) provenienti da 86 università in tutta Italia.

I 10 vincitori (6 donne e 4 uomini), che riceveranno un premio in denaro messo a disposizione dall'ateneo intitolato a Guido Carli, provengono da queste università: Campus Bio-medico di Roma, Luiss, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università Ca' Foscari di Venezia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Palermo e Università Politecnica delle Marche. A questi si aggiungono 90 menzioni speciali. L'elenco delle 100 tesi premiate è consultabile sul sito www.symbola.net.

"E' per me un grande onore avere contribuito alla selezione degli elaborati più meritevoli, un compito stimolante cui si affianca la soddisfazione per la selezione di uno studente del nostro ateneo fra i vincitori", ha detto Paola Severino, presidente della Luiss School of Law.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA