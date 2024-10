Suv tenta investire cc impegnato in arresto, lui spara a ruote

Intervenuti stanotte per bloccare un uomo notato mentre danneggiava con una spranga delle auto in sosta, i carabinieri hanno rischiato di essere investiti da un suv che per ben due volte ha cercato di travolgere un militare che ha poi esploso un colpo con la pistola di ordinanza, puntando agli pneumatici dell'auto.

Tutto è nato intorno alle 2.40 quando diversi cittadini hanno segnalato al 112 la presenza di un uomo che, in zona Tuscolana, stava danneggiando con una spranga le auto in sosta. Sul posto pattuglie dei carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 38 anni che aveva danneggiato la carrozzeria di almeno tre auto.

Mentre procedevano all'identificazione dell'uomo è arrivato un suv ad alta velocità che ha puntato un carabiniere. Per non essere investito il militare si è nascosto tra le auto in sosta.

La stessa macchina è poi ripassata una seconda volta cercando nuovamente di travolgerlo. Il militare ha esploso un colpo mirando a uno pneumatico, ma il suv si è dileguato. Sono in corso indagini per risalire al veicolo.



