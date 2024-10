Scappa da una tromba d'aria e si perde nei boschi nel Viterbese

I carabinieri forestali di Vejano, in provincia di Viterbo, hanno salvato un escursionista romano di 53anni, che si era perso nei boschi della zona.

L'allarme era partito dalla centrale operativa di Ronciglione, dopo che lo stesso 53enne era riuscito a chiedere aiuto con il suo telefono cellulare, che fortunatamente pur essendo nel fitto della boscaglia riusciva ad agganciare un ponte di zona.

L'uomo, che aveva perso l'orientamento mentre tentava di ripararsi da un'improvvisa tromba d'aria, descrivendo telefonicamente la zona in cui si trovava, ha permesso ai carabinieri di rintracciarlo in poche ore in località Monte Casella, spaventato, ma sano e salvo.

Il 53enne dopo essere stato visitato dai sanitari, è stato riaccompagnato dai familiari, che nel frattempo erano arrivati sul posto.



