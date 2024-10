Roma Burlesque Festival, 4 giorni di show, arte e incontri

Torna nella Capitale 'Roma Burlesque Festival', rassegna di spettacoli, musica, incontri e arte negli spazi dell'Ellington Club e, per la prima volta, nel quartiere Pigneto con un piccolo programma culturale diffuso. Questa undicesima edizione propone fino al 13 ottobre un cartellone dedicato non solo agli spettacoli ma anche alla valorizzazione dell'aspetto sociale, politico e culturale di quest'arte, da 18 anni in Italia.

Tanti gli ospiti anche internazionali sul palco dell'Ellington Club - Candy Rose, Cocò Le Mokò, Nolita, Miss Ruby Monroe, Aleksei Von Wosylius, Sophie D'ishtar, Argenta Luna, Vivi Velours e Giuditta Sin - e incontri, dibattiti e la mostra fotografica di 20 scatti in bianco e nero di Francesco Minniti al Pigneto tra librerie, terrazze, loft e studi. 'Spazio fotografico', 'Risma Bookshop', 'Mademoiselle Vintage Shop' e 'FanfullArt' ospiteranno mostre, presentazioni di libri e dibattiti legati all'aspetto sociale e culturale del burlesque.

Scopriremo la sua storia e temi di grande attualità come l'autodeterminazione dei corpi, il potere politico delle performance, la consapevolezza di sé, gli stereotipi legati a tutto ciò che viene considerato conforme. Infine sabato pomeriggio gli spazi dell'Ellington Club ospiteranno il Collettivo Magville per una sessione di disegno dal vero dedicata al mondo del burlesque con la performer Rose Selavy in costume che farà da modella.

Il festival è ideato, organizzato e prodotto dall'Ellington Club: dal dj, direttore artistico e imprenditore Alessandro Casella e dall'attrice, cantante e performer Vera Dragone che presenteranno gli spettacoli. Il programma diffuso di talk e presentazioni è invece a cura della giornalista Fabrizia Ferrazzoli.



