A Romaeuropa Lacasadargilla e i fantasmi di 'Uccellini'

(di Paolo Petroni) La Casadargilla, guidata da Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, che ne firmano le regie, torna con un intenso e poetico spettacolo per Romaeuropa festival, tornando anche proprio alla casa con questo 'Uccellini' di Rosalinda Conti (che si replica al Vascello sino a domenica) dopo molti anni dallo spettacolo che diede il nome alla compagnia. La casa come luogo delle memorie, di incontro, famigliare, quella con crepe nei muri, questa in un bosco e di travi di legno che lasciano passare spifferi, in una sorta di simbolica permeabilità tra esterno e interno, e il tema allora come oggi è, attorno a un vecchio tavolo, la morte, il rapporto con la morte e con i nostri morti, che quando scompaiono costringono a fare i conti con quel vuoto, con se stessi. Sulla casa incombe il bosco e, su un velatino, sono proiettate chiome di alberi in movimento (un po' come la foresta di Birnam di Macbeth?) che avvolgono la casa stessa in una dimensione onirica, quindi legata al subconscio e ai suoi fantasmi. E di fantasmi parlano i tre protagonisti, Luca con la sua ragazza, arrivati all'improvviso, non si sa bene perché in quel luogo sperduto, lontano da tutto. dove è andato a stare suo fratello, ma capiremo ben presto la sostanza di quei fantasmi, quando andremo scoprendo che la proprietaria di quella casa, loro sorella, e prima il padre si sono suicidati. La casa è popolata di uccelli impagliati, "con quei loro occhi neri vivi, da morti", perché la sorella era ornitologa e quelle presenze ricordano, interrogano, e tra l'altro, tra le sue cose vengono trovati emblematici dei richiami. Lì il più giovane si è ritirato per scrivere, per tirare fuori qualcosa e fare probabilmente i conti col passato, quelli che sembrerebbe si rifiuti di fare il fratello Luca, che anzi, per vorrebbe si desse fuoco a quella casa, la si facesse sparire, si riducesse tutto in cenere e si è portato con sé la ragazza quasi per una difesa. Non sarà così, perché davanti alle piccole provocazioni e alla fermezza del fratello scoprirà che quei fantasmi, quelle visioni di cui parla in realtà sono tutti interiori, come la visione di un orso o daini nel bosco, le cui sagome sono proiettate ingrandite attorno alla casa. Sono il ritorno del ricordo del padre che si sparò in casa mentre c'era lui e le ragioni del suicidio della sorella, col timore, dice alla fine, che il fratello, così chiuso e finito a vivere lì isolato dal mondo, possa fare la stessa fine. Uno spettacolo di atmosfere, ruvido e poetico assieme, nel testo spesso secco, breve tra i due fratelli, e l'importanza del luogo coi suoi spifferi e gli alberi mossi dal vento. La suggestione e forza del lavoro è nella delicatezza e creativa presenza della regia e delle visioni firmate da Maddalena Parise, quanto nella precisa, essenziale scrittura della Conti, una trama di sentimenti, bisogni, paure in cui ognuna di quelle poche parole, ogni frase e silenzio conta per lo sviluppo della situazione attraverso la costruzione dei tre personaggi, nella apparente contrapposizione dei due fratelli e gli interventi senza malizia della ragazza. E alle parole hanno la non facile capacità di corrispondere con la loro misurata e forte recitazione Emiliano Masala, Francesco Villano e Petra Valentini.



