Visioni Corte Film Festival, al via la XIII edizione a Gaeta

Sono 2.631 i cortometraggi giunti in selezione da tutto il mondo per la XIII edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, che si svolgerà dal 12 al 19 ottobre presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta, in provincia di Latina.

L'evento, sotto la direzione artistica di Gisella Calabrese, è organizzato dall'associazione culturale 'Il Sogno di Ulisse' con il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e della Regione Lazio. La selezione ufficiale vede 93 cortometraggi in concorso e 3 fuori concorso, provenienti da 25 nazioni. Ben 27 le anteprime, di cui 5 anteprime mondiali, un'anteprima europea, 21 anteprime italiane.

La manifestazione renderà anche omaggio a Marcello Mastroianni, in occasione del centenario della nascita. Dall'11 al 20 ottobre, infatti, sarà possibile visitare una mostra fotografica dedicata all'attore italiano e curata da Maurizio Riccardi e Giovanni Currado. Da quest'anno infine viene istituito il premio Opera Prima, dedicato ai lungometraggi di esordio. In questa edizione lo speciale riconoscimento sarà assegnato a Giulia Innocenzi per il suo documentario 'Food for Profit'.



