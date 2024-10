Strega Poesia 2024, stravince Stefano Dal Bianco

Stefano Dal Bianco con Paradiso (Garzanti) è il grande vincitore della seconda edizione del Premio Strega Poesia con 40 voti su 89 espressi.

Al secondo posto Daniela Attanasio con 17 voti per Vivi al mondo (Vallecchi) con cui si è aggiudicata il Premio Strega Giovani Poesia, con 38 voti su 102 espressi da una giuria di studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Terza, con lo stacco di un voto, Giovanna Frene con Eredità ed Estinzione (Donzelli), 16 preferenze, quarto Gian Maria Annovi, con Discomparse (Aragno), 13 voti e quinto Roberto Cescon con Natura (Stampa 2009), 3 voti.

La premiazione il 9 ottobre al Teatro Studio Borgna, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, in una serata in diretta streaming su RaiPlay, condotta dall'attrice Elena Radonicich che ha letto in apertura due testi di Pier Luigi Cappello e che ha visto gli interventi di Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Giuseppe D'Avino, presidente di Strega Alberti Benevento e Lorena De Vita, Ufficio Sponsorships di BPER Banca.



