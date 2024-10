Femminicidio a Roma, pm chiede giudizio immediato per l'ex

Chiesto il giudizio immediato per Gianluca Molinaro, l'uomo che lo scorso luglio ha ucciso a colpi di fucile in strada la sua ex compagna Manuela Petrangeli. Il femminicida, nell'indagine coordinata dal procuratore aggiunto, Giuseppe Cascini, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, stalking e detenzione abusiva di arma, un fucile a canne mozze.

Dopo avere ucciso la donna, madre di suo figlio, Molinaro si è poi costituito in una caserma dei carabinieri.



