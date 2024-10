D'Amato (Az), strage su strade ma Regione ignora il problema

"Il Consiglio regionale non si occupa delle questioni importanti. Nel Lazio, maglia nera per quanto riguarda gli incidenti stradali, oltre 40 pedoni, due nelle ultime ore, e 10 ciclisti hanno perso la vita dall'inizio dell'anno. Questo è il tragico record che colpisce gli utenti più vulnerabili della strada, una strage infinita che può e deve essere fermata. L'Europa, ma soprattutto il nostro senso civico, ci chiede di dimezzare i morti entro il 2030 per arrivare a zero vittime entro il 2050, ma la destra al governo della Regione sembra più interessata alle poltrone che alla sicurezza. C'è la proposta di legge, 'Lazio Strade Sicure', ferma da oltre 15 mesi, mai portata e mai discussa in Aula. È inaccettabile che in oltre un anno non si sia trovato il tempo per affrontare un tema così importante e urgente. La verità è che il centrodestra continua a ignorare il problema e preferisce voltarsi dall'altra parte. Finora, solo bla bla bla ma nessun atto concreto". Lo dice il consigliere regionale di Azione e promotore della proposta di legge 'Lazio Strade Sicure', Alessio D'Amato.





