Vigili del fuoco al lavoro per nubifragio sulla Tuscia

Vigili del fuoco al lavoro per i danni causati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta oggi pomeriggio sul viterbese.

Pioggia incessante e forti raffiche di vento hanno sferzato la Tuscia, causando allagamenti e vari disagi alla circolazione per la caduta di molti alberi sulle strade.

In particolare, i caschi rossi sono dovuti intervenire su oltre 25 scenari situati in varie zone della provincia, tra cui: Onano, sulla Cassia sud tra Sutri e Monterosi, e sulla Flaminia, che è stata per breve tempo chiusa al traffico nella zona industriale di Civita Castella.

Intervento per piante abbattute dal vento anche sul tratto stradale tra Gallese scalo e Orte scalo, e sulla Castrenze vicino Valentano, dove i vigili del fuoco sono tutt'ora all'opera per libere la carreggiata.



