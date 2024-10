Strega Poesia, finale il 9 ottobre in corsa Attanasio e Frene

Rush finale per la seconda edizione del Premio Strega Poesia. A contendersi la vittoria saranno il 9 ottobre Gian Maria Annovi con Discomparse (Aragno), Daniela Attanasio con Vivi al mondo (Vallecchi), Roberto Cescon con Natura (Stampa 2009), Stefano Dal Bianco con Paradiso (Garzanti) e Giovanna Frene con Eredità ed Estinzione (Donzelli). Il vincitore sarà scelto dagli Amici della poesia, un corpo votante composto da cento donne e uomini di cultura che si occupano a vario titolo di poesia e che comprende anche i componenti del Comitato scientifico del Premio. La serata finale, alle 19.00 al Teatro Studio Borgna dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, sarà condotta il 9 ottobre da Elena Radonicich e trasmessa in diretta streaming da Raiplay.

Edoardo Prati, influencer culturale, annuncerà il vincitore del Premio Strega Giovani Poesia, assegnato da una giuria di settecento studenti delle scuole secondarie.

I cinque finalisti leggeranno testi tratti dalle opere in gara.

Due gli ospiti che faranno dialogare la poesia contemporanea con altre forme d'arte: Chiara Bersani, danzatrice e performer, e Vasco Brondi, cantautore e scrittore.

"Nella loro varietà sorprendente, le voci che abitano Discomparse danno parola agli 'svociati, gli sfigurati del marine, che i discorsi dominanti negano, cancellano, dimenticano'" dice il Comitato Scientifico di Annovi. In Vivi al mondo la Attanasio "intona un ininterrotto e quasi impersonale canto d'amore e malinconia, una sensata e fitta approvazione di cose piccole e immortali (piccioni, tagli di luce obliqua come gli occhi di un mondo dietro il mondo), fino al grande incontro con la figura di Amelia Rosselli, alla quale è dedicata la bellissima prosa quasi finale" come afferma il Comitato Scientifico.

"Con una voce ferma, con un tono di tenace sincerità, Roberto Cescon parla della Natura, ricordando che la natura dell'uomo, della terra, del cosmo e dei viventi è quel grande mistero fatto di infinite forme di una stessa materia" viene sottolineato. In Paradiso di Dal Bianco "un uomo, il suo cane Tito, intorno il paesaggio senese: potrebbe essere una buona figurazione di un paradiso minore, terrestre, privo della proverbiale luce divina che si spande in quello dantesco". La poesia di Eredità ed Estinzione della Frene "ha una dimensione orizzontale, ampia, e una profondità di scavo verticale: non teme di confrontarsi con grandi temi".

Nel Comitato Scientifico del Premio: Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Vivian Lamarque, Valerio Magrelli, Melania G.

Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta.

Al vincitore, oltre a un riconoscimento in denaro, andrà un esemplare dell'opera dal titolo L'Infinito Premio Strega realizzata e donata dal maestro Emilio Isgrò per il Premio Strega Poesia.



