La portoghese Edp lancia impianto fotovoltaico nella Tuscia

La compagnia energetica nazionale portoghese Edp ha collegato alla rete il suo più grande progetto di energia solare in Italia, rafforzando così la strategia dell'azienda di diversificare le fonti rinnovabili e accelerare la transizione energetica in tutti i mercati in cui opera. Il progetto Campo Agrosolare Tuscia 15 è situato nella provincia di Viterbo, ha una capacità installata di 72 MWp e produrrà 66 GWh di energia pulita all'anno per fornire energia a più di 25.000 abitazioni nella regione. La nascita di questo impianto segue il recente lancio del primo impianto fotovoltaico su larga scala di Edp in Italia, un impianto da 10 MWp in Puglia. Insieme, questi progetti segnano l'impegno di Edp ad espandere la propria presenza nel settore dell'energia solare su larga scala in Italia, completando così l'attività già esistente nel segmento dell'energia eolica.

"Questo progetto aumenta l'indipendenza energetica e rafforza il sistema energetico italiano, dimostrando il nostro impegno a sostenere il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) dell'Italia, che mira a raggiungere 80 GW di capacità fotovoltaica installata entro il 2030", afferma Roberto Pasqua, Amministratore delegato per l'Europa meridionale e orientale di Edp Renováveis, la divisione dell'azienda portoghese che si occupa appunto di energie rinnovabili.

Da quando è entrata nel mercato italiano, Edp ha installato oltre 600 MW di energia eolica e solare. Con altri progetti in costruzione, l'azienda punta a raggiungere una capacità di 1 GW di energia pulita nel mercato italiano entro il 2025.



