Investito da un'auto, muore 54enne a Roma

Un uomo è morto investito da un'auto nel tardo pomeriggio di ieri in Viale Palmiro Togliatti a Roma.

Sul posto per i rilievi pattuglie del V Gruppo Casilino della polizia locale. La vittima è un uomo di nazionalità romena di 54 anni. A investirlo una Jeep Compass guidata da un italiano di 56 anni che si è fermato a prestare soccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 54enne, presumibilmente senza fissa dimora, è deceduto. Il conducente è stato sottoposto, come da prassi, agli esami alcolemici e tossicologici di rito al policlinico di Tor Vergata. Indagini in corso da parte della polizia locale per ricostruire all'esatta dinamica dell'incidente.



