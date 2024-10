Festival diffuso delle librerie, dal 22 al 24 novembre a Roma

"Libridine! Festival diffuso delle librerie" è la nuova iniziativa della Camera di Commercio di Roma (organizzata attraverso la sua Azienda Speciale Innova Camera), realizzata con il supporto delle principali associazioni e confederazioni che rappresentano le librerie di Roma e provincia, che si terrà nella Capitale dal 22 al 24 novembre 2024.

L'iniziativa punta a valorizzare il ruolo centrale delle librerie nello scenario culturale, sociale ed economico della città, promuovendo l'organizzazione di eventi di diversa natura - tra questi reading, workshop, presentazioni, talk - nelle librerie del territorio metropolitano di Roma.

Come spiega la Camera di Commercio della Capitale in una nota, "si tratta di un 'Festival' di eventi che le librerie hanno facoltà di organizzare in modo indipendente nei propri spazi nei giorni indicati e destinati a intercettare un pubblico quanto più ampio possibile. Il progetto si propone di rappresentare un'occasione di particolare visibilità per i partecipanti, oltre che un'opportunità per favorire rapporti commerciali e agevolare l'incontro con un pubblico più vasto".

Il "Festival diffuso delle Librerie" 2024 è rivolto a tutte le librerie di Roma e del suo territorio metropolitano.

Le domande di partecipazione vanno inviate entro e non oltre venerdì 18 ottobre 2024. Per visionare il regolamento e altri dettagli è possibile consultare il sito della Camera di Commercio di Roma: www.rm.camcom.it sezione "Novità dalla Camera".



