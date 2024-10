A Trigoria un parco per Liedholm, 'Barone' scudetto del 1983

Roma ricorda il 'Barone'. È stato inaugurata infatti, alla presenza tra gli altri del sindaco Roberto Gualtieri e di tanti giocatori dell'As Roma di ieri e di oggi, la targa toponomastica dedicata a Nils Liedholm a Trigoria. Lo fa sapere l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor.

"Il grande giocatore e allenatore svedese, amatissimo da tutti i tifosi giallorossi e che portò la Roma al suo secondo scudetto nel 1983 - spiega - da oggi, giorno in cui avrebbe compiuto 102 anni, dà il suo nome a un giardino in via Gustavo D'Arpe, non lontano dal centro sportivo della squadra capitolina. Un giusto riconoscimento per la sua figura di uomo elegante e appassionato, che ha incarnato i valori migliori del calcio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA