Pugilato:si ritira De Carolis,ultimo italiano campione del mondo

Giovanni De Carolis (33-11-1, 16 ko), 40 anni, romano, l'ultimo pugile italiano a conquistare il titolo mondiale professionisti in una delle quattro maggiori sigle (supermedi Wba nel 2016) si ritira dall'attività agonistica. Lo ha annunciato lui stesso in un'intervista a un sito specializzato ripresa poi dalla federboxe (Fpi).

"Ho riflettuto. E adesso ho trovato la forza di dire 'Basta Giovà, hai 40 anni' - le sue parole a 'dartorromeo.com' -. Oltre al discorso fisico, c'è anche una questione di amor proprio. La cosa più brutta quando combatti è di provare a fare delle cose che prima ti venivano facilmente e non ci riesci. Basta, chiudo qui. Tiro una linea, metto la boxe agonistica tra i ricordi.

Belli, ma ogni cosa ha il suo tempo. È ora di cominciare a preoccuparmi di altre cose". "Quali sono i miei progetti? - ha continuato De Carolis - Lavorerò sempre nel pugilato. Ho una palestra a Monterosi, e organizzo eventi con la De Carolis Promotions. I rapporti internazionali, che nel corso degi anni ho costruito con personaggi importanti mi potrebbero consentire di allestire qualcosa di bello per i pugili italiani. Voglio seguirli nel modo in cui avrei voluto essere seguito io quando avevo 20 anni".

La Fpi saluta De Carolis ringraziandolo "per tutte le emozioni, vittorie in Italia, in Europa e nel mondo, e gli straordinari successi che ci hai regalato. Sei stato e resterai per sempre un monumento della Nobile Arte Tricolore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA