Lazio: opposizioni, 'navigano al buio, Rocca venga in Aula'

"Il silenzio di Rocca sulla deriva della sua maggioranza sta diventando sempre più assordante. Il 26 settembre scorso abbiamo richiesto un Consiglio straordinario alla sua presenza per riferire in Aula su una crisi che va avanti dall'estate scorsa e che, lungi dal risolversi, per ammissione degli stessi partiti dì centrodestra, si è ulteriormente aggravata. Nel frattempo, come se niente fosse, venerdì il Consiglio è convocato sul Defr e il Collegato. Ma se Rocca si comporta come un passante invece che come il capo politico della sua maggioranza, noi non siamo dei passacarte.

Considerando inaccettabile questa navigazione al buio, ci aspettiamo, quindi, di sapere quanto prima se venerdì mattina il presidente sarà in Aula o se continuerà a scappare da un confronto trasparente con le opposizioni e, a questo punto, anche con le stesse forze politiche che lo hanno portato alla guida del Lazio". Così in una nota congiunta i capigruppo dell'opposizione in Consiglio regionale del Lazio Mario Ciarla (Pd), Marietta Tidei (Iv), Adriano Zuccalà (M5s), Alessio D`Amato (Azione) Claudio Marotta (Avs) e Alessandra Zeppieri (Polo progressista).



