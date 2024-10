Da Fondazione Roma Technopole borse di studio su Ia, innovazione

Favorire la ricerca su temi chiave come Intelligenza artificiale, salute e tecnologie innovative.

Fondazione Rome Technopole, in collaborazione con l'Università degli studi Roma Tre, mette per questo a bando 480 borse di studio destinate a laureati triennali dell'ecosistema universitario laziale. Come si legge in una nota il progetto, reso possibile grazie ai fondi del Pnrr - NextGenerationEU, "punta a trasformare il Lazio in un centro di eccellenza per la ricerca, offrendo opportunità concrete ai giovani talenti e incentivandoli a proseguire il loro percorso formativo nella regione".

Il bando, che prevede un investimento complessivo di 480.000 euro, mira a creare le condizioni ideali affinché i laureati possano continuare a formarsi in settori strategici come biotecnologie, intelligenza artificiale, tecnologie per la salute e sostenibilità. Le borse di studio saranno distribuite tra i seguenti atenei: Sapienza Università di Roma, Università Tor Vergata, Università Roma Tre, Università Tuscia, Università Cassino e Lazio Meridionale.

Secondo Sabrina Saccomandi, Direttrice Generale di Fondazione Rome Technopole - "l'iniziativa è frutto dell'impegno congiunto di Istituzioni e mondo delle università. Puntiamo a creare le premesse per trattenere i nostri migliori talenti, evitando la fuga di cervelli e creando un ecosistema all'avanguardia che rafforzerà l'intero sistema universitario e produttivo".

Le borse di studio sono destinate a laureati triennali iscritti a corsi di laurea magistrale allineati con le aree strategiche di Rome Technopole. La selezione avverrà in base a criteri meritocratici e le candidature potranno essere presentate dal 14 ottobre 2024 fino al 15 novembre 2024 tramite la piattaforma dedicata vai.uniroma3.it/award2024.

Le candidature dovranno essere presentate sulla piattaforma online. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito di Rome Technopole



