Corteo pro Pal, presidio davanti al tribunale di Roma

Circa cinquanta persone sono in presidio all'esterno della cittadella giudiziaria di Roma nel giorno in cui è prevista l'udienza per direttissima per il manifestante arrestato sabato nel corso degli scontri avvenuti con le forze dell'ordine durante la manifestazione per la Palestina. L'ingresso del tribunale di via Golametto è presidiato dalle forze dell'ordine e i manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta "Fermiamo il genocidio, Palestina libera".

Nei confronti dell'arrestato, trentenne originario delle Marche, i pm contestano i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA