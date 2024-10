Collettivi in piazza a Roma, domani corteo non autorizzato

Movimenti e collettivi di nuovo in piazza domani in occasione della Cybertech Europe a Roma dove si parlerà di cybersicurezza. Lanciato un corteo nel pomeriggio. La manifestazione non è stata preavvisata. L'area attorno alla Nuvola dove si svolgerà l'evento, a cui parteciperà anche l'ad di Leonardo ed ex ministro Roberto Cingolani, sarà super presidiata dalle forze dell'ordine. "Sabotiamo il genocidio.

Disertiamo la guerra e chi ne guadagna. Corteo", è lo slogan con cui viene lanciata sui social la manifestazione con appuntamento alle 17 alla metro Laurentina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA