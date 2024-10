Sul litorale ottobrata romana tra tintarelle e pranzi all'aperto

Una domenica all'insegna di una classica "ottobrata romana" sul litorale romano: presenze sporadiche sulle spiagge per la tintarella, ma non manca chi fa un bagno in mare, e tanta gente, però, a passeggio sui lungomare e sui moli dei porti, in particolare famiglie con bambini. E' l'immagine, dalla tarda mattinata, del litorale, tra Ostia, Fiumicino, Fregene, dove via via molti romani, invogliati dalla giornata di sole, seppur non caldissima ma comunque gradevole intorno ai venti gradi, stanno raggiungendo le varie località, anche per pranzare nei tavolini all'aperto in chioschi, ristoranti e bistrot.

Tra i luoghi più gettonati il borgo Valadier, nel centro storico di Fiumicino, lungo il porto canale, e la darsena portuale che, però, continua a "soffrire" la presenza di detriti e rifiuti che arrivano ad ondate dal Tevere, dopo il maltempo dei giorni scorsi, e che si annidano tra le decine di imbarcazioni ormeggiate.

Una giornata festiva anche all'insegna della cultura grazie all'iniziativa "Domenica al museo" con le aree archeologiche di Fiumicino ed Ostia antica aperte gratuitamente ai visitatori.





