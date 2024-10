L'Acquedotto Romano è campione d'Italia di Polo per il 2024. Nella finale scudetto di oggi, il team di Monte Compatri ha battuto il Battistoni Roma per 8-3.

Così l'Acquedotto torna in possesso del titolo già suo nel 2022 e che l'anno scorso aveva perso nello scontro decisivo con l'Harpa Club.



