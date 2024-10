Gualtieri, 'auguri a padre Reina, nuovo vicario di Roma'

"Il sindaco Roberto Gualtieri a nome di Roma Capitale esprime la propria gratitudine al Santo Padre Papa Francesco per la nomina di mons. Baldo Reina a cardinale e a vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma". Così in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

"Don Baldo - aggiunge - è stato già vescovo ausiliare per il settore ovest e vicegerente e la città ha avuto modo di apprezzarne la capacità di ascolto e di dialogo, la mitezza e la vicinanza a tutti e in particolare agli ultimi della società e a chi si fa loro prossimo. Roma Capitale è felice di poter continuare con don Baldo cardinale vicario il cammino di dialogo e di collaborazione già in atto con la diocesi di Roma. Una collaborazione importante soprattutto davanti alla sfida comune di costruire una città accogliente e solidale, una sfida in cui in cui l'amministrazione è impegnata insieme alla società civile e in cui la collaborazione della Chiesa è molto preziosa".

"A don Baldo esprimiamo i migliori auguri per il suo ministero - conclude Gualtieri - e assicuriamo la nostra disponibilità e felicità a dialogare e, nel rispetto dei relativi ruoli, a collaborare per il bene comune".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA