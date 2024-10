Corteo pro Pal:200 allontanati, 51 fogli via, un arresto

Un arresto, quattro fermati, oltre 200 persone allontanate prima della manifestazione di cui 51 con foglio di via -poiché gravate da precedenti per reati contro l'ordine pubblico- e 150 che per non farsi identificare ai controlli hanno deciso di tornare indietro scortati fino a limite di provincia. E' questo al momento il bilancio dei disordini di ieri in piazza a Roma al corteo per la Palestina.

Trentaquattro agenti feriti, tra cui un dirigente della polizia di Stato che ha riportato la frattura del bacino.



