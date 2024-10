Triathlon: un francobollo per la World Cup a Roma

Un francobollo italiano (valido per la posta ordinaria spedita in Europa) ricorda 'World Triathlon Cup-Wtc ROMA 2024', in corso oggi nel quartiere romano dell'Eur.

Vengono sfruttati il laghetto per la gara di nuoto, poi la gara di ciclismo (20 km) per le strade del quartiere e infine la gara di corsa nel parco che circonda lo specchio d'acqua artificiale realizzato in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960.

La vignetta del francobollo raffigura, su fondino bianco, in grafica stilizzata, le tre specialità sportive del Triathlon: il nuoto, il ciclismo e la corsa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA