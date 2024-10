L'Oman Golf Trophy sbarca a Roma

Ventotto tornei distribuiti in sette Paesi di tre continenti, con 7.400 concorrenti, di cui quasi 900 italiani, e 140 vincitori che si disputeranno il Gran Finale in programma a Mascate, tra l'8 e il 12 dicembre sui green di Al Mouj per sfidare i migliori golfisti omaniti. Sono i numeri della seconda edizione dell'Oman Golf Trophy, il circuito golfistico che vivrà domani l'ultimo round italiano, al Circolo del Golf Acquasanta di Roma.

Sul più antico field della capitale, 120 golfisti - che saranno accolti dall'ambasciatore in Italia del Sultanato dell'Oman, Sayyid Nazar Al Julanda Majid Alsaid - si affronteranno per conquistare gli ultimi due posti utili per partecipare al Gran Finale nella capitale omanita. In precedenza, le tappe italiane dell'Oman Golf Trophy sono state ospitate dai Circoli di Monticello (Como), Bogogno Golf Resort (Novara) e Golf Club Rapallo (Genova). Il trofeo è promosso dal Ministero degli Affari Esteri omanita, in collaborazione con il Ministero della Cultura, dello Sport e della Gioventù e l'Oman Golf Association.



