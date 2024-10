Calcio: Lazzari 'in estate pochi credevano nella Lazio'

"È un periodo molto positivo, grazie alle tre vittorie consecutive conquistate. Dobbiamo continuare a seguire il mister e proseguire su questa strada, divertendoci quando siamo in campo. Questa estate in pochi credevano in noi, non so quanti si aspettassero questo impatto da parte del mister e dei tanti giocatori giovani arrivati. Siamo felici ma sappiamo di non aver fatto ancora nulla. Abbiamo ampi margini di miglioramento". Sono queste le parole di Manuel Lazzari, esterno laziale, ai canali ufficiali del club biancoceleste sull'avvio della stagione della squadra di Baroni. Lazzari, poi, sulla prossima sfida all'Empoli sottolinea come quella contro i toscani sarà "una gara difficile, loro non hanno mai perso e sono una delle migliori difese del campionato. Contro il Nizza abbiamo speso tante energie ma il mister ha fatto riposare anche alcuni elementi. Sono sicuro che chi scenderà in campo darà il 100%", prosegue. Infine una riflessione sul proprio ruolo e sul calcio proposto dal tecnico: "Mi sento più libero in campo.

Posso attaccare senza ovviamente perdere di vista la fase difensiva. È un tipo di calcio che mi piace molto e credo di poter promettere qualche gol e assist in più. Sicuramente è una delle mie versioni migliori da quando sono qui" conclude.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA