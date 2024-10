Una persona si e' lanciata sui binari alla stazione Cipro della Metro A di Roma in direzione Battistini. E' successo questo pomeriggio, poco dopo le 17.

Dalle prime informazioni non si conosce ancora la dinamica dell'accaduto. La linea sta subendo dei rallentamenti. In particolare, e' stata sospesa la tratta Ottaviano-Battistini.

Attivo servizio sostitutivo bus. Vvff sul posto



