Tragedia ieri alle porte di Roma. Un uomo di 74 anni facendo retromarcia ha investito e ucciso la moglie. E' accaduto nel pomeriggio in via dei Lecci ad Ariccia.

La donna, trasportata d'urgenza in ospedale, è morta poco dopo.

Sul posto i carabinieri della stazione di Ariccia e polizia locale.



