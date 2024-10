Le eccellenza della Regione Lazio a Expo 2025 Osaka

La Regione Lazio ha presentato oggi la propria partecipazione a Expo 2025 Osaka dove, dal 17 al 24 maggio 2025, sarà presente con un suo spazio espositivo all'interno del padiglione riservato all'Italia. "Progettare la società del futuro per le nostre vite" è il tema centrale di Expo 2025 Osaka, incentrato sul rapporto fra tradizione, creatività e innovazione tecnologica, che si declina attraverso tre sottotemi: Salvare, Potenziare e Connettere le vite.

All'incontro, aperto con i saluti istituzionali dell'ambasciatore del Giappone in Italia Satoshi Suzuki, sono intervenuti Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio; Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo Economico; Mario Vattani, commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka; Lorenzo Tagliavanti, presidente CCIAA di Roma; Giuseppe Biazzo, presidente Unindustria; Massimo Tabacchiera, presidente Confapi Lazio; Luciano Mocci, direttore generale Federlazio; Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova. "Il Padiglione Italia esporrà il suo fascino variegato attraverso la partecipazione delle regioni italiane. Non vedo l'ora di scoprire quanto mostrerà la Regione Lazio, sede di Roma Città Eterna, e una delle capitali più belle del mondo. L'Expo di Osaka è anche un'occasione eccezionale per gli scambi commerciali. Non ho dubbi che l'appeal del Made in Italy porterà a nuove opportunità di business tramite l'Expo", ha dichiarato l'ambasciatore Suzuki. "La Regione Lazio è consapevole dell'importanza delle Esposizioni Universali per la valorizzazione delle eccellenze dei territori, del mondo imprenditoriale, universitario e culturale. Si tratta di un evento fondamentale per il progresso scientifico, tecnologico e culturale, oltre che un'opportunità per i Paesi partecipanti di mostrare le proprie innovazioni e tradizioni. L'Expo di Osaka, con il suo tema "Designing Future Society for Our Lives" e i suoi sottotemi: SavingLives, Empowering Lives e Connecting Lives, ha un focus che mi è particolarmente caro, in considerazione dei ruoli che ho avuto l'onore di ricoprire in precedenza, ma anche di quello attuale.

Siamo fieri di partecipare all'Expo 2025 di Osaka con i suoi distretti, tra i quali l'aerospazio, l'agricoltura, il biotech, l'innovazione tecnologica; una vetrina importante per le aziende e le produzioni laziali", ha spiegato il presidente Rocca. "La presenza nel Lazio di eccellenze dell'alta tecnologia, dell'industria aerospaziale e della farmaceutica ci aiutano nel nostro obiettivo di presentare un'immagine completa dell'Italia su un palcoscenico globale come Expo, portando anche l'esperienza del Lazio nel campo dell'attrazione degli investimenti esteri. È di ieri la notizia dell'inaugurazione di un nuovo significativo investimento a Rieti della grande azienda giapponese Takeda. Naturalmente l'agroalimentare, voce fondamentale del nostro export, è anch'esso un importante punto di contatto con il Giappone, col quale condividiamo una cultura gastronomica basata sulle filiere territoriali. A Osaka valorizzeremo pratiche sostenibili promosse dal memorandum d'intesa Italia Giappone siglato al recente G7 Agricoltura", ha affermato Mario Vattani, commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka.



