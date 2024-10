Galleria Borghese, al via le aperture straordinarie serali

A ottobre per tre sabato consecutivi - il 5, il 12 e il 19 - la Galleria Borghese aprirà le sue porte anche di sera, permettendo ai visitatori di ammirare il ricco patrimonio culturale in orari straordinari ed esclusivi. Due i turni, alle 19 e alle 20.30, con prenotazione obbligatoria sul sito: galleriaborghese.beniculturali.it In occasione del Mese Internazionale di Sensibilizzazione sui Tumori del Seno, il museo sarà illuminato da una suggestiva luce rosa. Galleria Borghese rientra con altri musei e monumenti italiani nella campagna nazionale 'La Prevenzione è il nostro Capolavoro', giunta alla quinta edizione e promossa dal ministero della Cultura e da Komen Italia. E' un percorso di promozione della salute femminile che coinvolge importanti istituzioni sanitarie, universitarie, imprenditoriali, del terzo settore e dello sport, per dare vita durante tutto il mese di ottobre a iniziative di promozione concreta della prevenzione. Il progetto è accompagnato dall'inconfondibile illuminazione in rosa di numerosi siti monumentali su tutto il territorio nazionale e da una campagna di raccolta fondi che permetterà a chi dona di entrare gratuitamente nei musei statali. È possibile aderire alla campagna sul sito prevenzione.komen.it



