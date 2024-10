Domani sciopero di 24 ore, a rischio trasporto pubblico a Roma

Trasporto pubblico a rischio domani a Roma per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato di base Orsa. L'agitazione, spiega il sito dell'agenzia per la mobilità, interesserà la rete di Atac (bus, filobus, metropolitane e la ferro-tranvia Termini-Centocelle) e i bus periferici gestiti dagli altri operatori presenti in città: Roma Tpl, Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bus International Service.

Il servizio sarà comunque regolare dall'inizio delle corse diurne e fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.

Saranno invece possibili stop dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 in poi. Nelle stesse ore possibili stop anche sulle linee gestite da Cotral e Astral (bus extraurbani e ferrovie Metromare e Roma-Nord). Possibili ripercussioni anche sul servizio notturno. Servizio regolare sulle ferrovie regionali di Trenitalia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA