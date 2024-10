Corteo, festival e sermoni pro Gaza, week end pro Pal a Roma

L'Unione democratica arabo-palestinese domani in piazza alle 14 a Roma. Ma non tutto l mondo palestinese parteciperà domani al corteo vietato dalla Questura: nonostante il no alla manifestazione partecipano appunto l'Udap e l'Associazione dei giovani palestinesi. La Comunità palestinese di Roma e Lazio ha invece deciso, dopo il diniego della Questura di Roma, di spostare e organizzare il corteo per sabato 12 ottobre.

Il Movimento degli studenti palestinesi sarà invece da oggi al Festival della cultura e della resistenza, organizzato al Circolo Angelo Mai a Roma. Il Movimento degli Studenti Palestinesi in Italia ha infatti invitato al "Beit Al Falastini", in arabo "La Casa Palestinese": seconda edizione dell'evento dedicato alla scoperta della cultura palestinese attraverso la storia, l'arte e la cucina. Molti gli attivisti pro-Pal. Tra i vari ospiti, lo scrittore e giornalista palestinese Ramzy Baroud, direttore del Palestine Chronicle; le giornaliste Romana Rubeo e Anna Maria Selini; la scrittrice e attivista Alae Al Said, autrice del libro 'Sabun', e Ibrahim Yousef, divulgatore di temi islamici, filosofici e sociali.

Oggi inoltre, giorno della preghiera per i musulmani, anche nelle Moschee si ricorderà la situazione palestinese e la guerra in Medio Oriente nei sermoni.



